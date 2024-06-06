Протесты против Пашиняна: в Ереване задержаны десятки человек

Демонстрации с требованием отставки премьера продолжаются у здания парламента Армении в Ереване. Ситуация напряженная, полиция задерживает участников митинга.

Несколько десятков протестующих задержаны у здания Нацсобрания в Ереване, где проходит правительственный час с премьером Николом Пашиняном.

Атмосфера на месте напряженная. Протестующие требуют, чтобы полиция подпустила их к парламенту, однако силовики отказывают и угрожают применить спецсредства.

Уже есть задержанные. По данным Sputnik Армения, МВД отчиталось о 42 протестующих, которые были задержаны за "отказ выполнять законные требования сотрудника полиции".

Парламент сегодня охраняется в усиленном режиме. К зданию стянуты силы войск полиции, Службы охраны и спецназовцы. Это объяснил журналистам сам Пашинян: по его словам, такие меры означают, что у полиции есть информация о возможных провокациях.

Лидер протестов, архиепископ Баграт Галстанян ранее выразил мнение, что Пашиняну пришла пора уйти, однако при этом нужно избежать потрясений. Он также заявил, что Пашинян обязан выйти к протестующим, чтобы обсудить с ними условия своей отставки.