Протесты против Пашиняна: в Ереване задержаны десятки человек

Несколько десятков протестующих задержаны у здания Нацсобрания в Ереване, где проходит правительственный час с премьером Николом Пашиняном.
Атмосфера на месте напряженная. Протестующие требуют, чтобы полиция подпустила их к парламенту, однако силовики отказывают и угрожают применить спецсредства.
Уже есть задержанные. По данным Sputnik Армения, МВД отчиталось о 42 протестующих, которые были задержаны за "отказ выполнять законные требования сотрудника полиции".
Парламент сегодня охраняется в усиленном режиме. К зданию стянуты силы войск полиции, Службы охраны и спецназовцы. Это объяснил журналистам сам Пашинян: по его словам, такие меры означают, что у полиции есть информация о возможных провокациях.
Лидер протестов, архиепископ Баграт Галстанян ранее выразил мнение, что Пашиняну пришла пора уйти, однако при этом нужно избежать потрясений. Он также заявил, что Пашинян обязан выйти к протестующим, чтобы обсудить с ними условия своей отставки.