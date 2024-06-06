Беспорядки в Ереване перемещаются к зданию правительства

Участники акции протеста у парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, по указанию их лидера Баграта Галстаняна, направились к зданию правительства, где сейчас, как они считают, находится премьер Никол Пашинян. К дому правительства стянуты силы полиции.

После беспорядков у парламента, несмотря на позднее время, участники протестов отправились шествием к зданию правительства, выполняя указание архиепископа Баграта Галстаняна.

Лидер протестов ранее сообщил демонстрантам, что именно туда отправился премьер-министр, так что, по его словам, протестующим необходимо прийти на площадь Республики и потребовать у Никола Пашиняна ответа.

К дому правительства переброшена полиция, силовики с щитами оцепили здание.

По последним данным, в ходе беспорядков на проспекте Баграмяна у здания парламента было задержано 98 нарушителей общественного порядка, передает со ссылкой на МВД Sputnik Армения.

В ведомстве добавили, что помощь медиков понадобилась десяти полицейским.

Что касается пострадавших, то, по последним данным, к врачам обратились 79 человек, как гражданских, так и правоохранителей. Шестеро были отпущены после оказания помощи.