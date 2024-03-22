Вестник Кавказа

Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершились

Аварийно-спасательные работы в "Крокусе" завершились
© Фото: пресс-служба МЧС РФ
Спасатели закончили аварийно-спасательные работы в "Крокусе". Было разобрано свыше 900 кубометров конструкций. 22 марта там произошел теракт, в котором погибли свыше 100 человек.

МЧС России анонсировало завершение аварийно-спасательных работ в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", сообщение об этом размещено в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что спасатели полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Там заявили, что при дальнейших действиях будет применяться инженерная техника.

В МЧС заявили, что работники разобрали и вывезли свыше 900 кубометров обрушившихся конструкций, ее резали и разбирали вручную.

"Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда "Центроспас" и центра "Лидер»

- МЧС России

Всего в работах по разбору завалов участвовали свыше тысячи спасателей и более 300 единиц техники.

Теракт в "Крокусе"

Напомним, 22 марта вооруженные боевики устроили теракт в комплексе "Крокус Сити Холл". Он повлек за собой сильный пожар, в результате которого полностью сгорел концертный зал.

Жертвами атаки боевиков стали свыше 100 человек. Террористов удалось задержать в Брянской области. Против них было возбуждено уголовное дело, им грозит пожизненное заключение.

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