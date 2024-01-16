Вестник Кавказа

Авария оставила без газа часть Алматы

Авария оставила без газа часть Алматы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ночное отключение газа произошло в одном из районов Алматы. К утру трубопровод, поврежденный из-за наезда грузовика, был восстановлен. Подача газа жителям возобновляется постепенно.

Жители Наурызбайского района Алматы остались без газа из-за аварии.

Большегруз в поселке Абай Алматинской области наехал на магистральный газопровод. ДТП привело к повреждению трубы, подача газа остановилась вечером во вторник около 22.00.

Специалисты оперативно на место ЧП и к восьми утра удалось завершить сварочные работы на газопроводе. В настоящее время идет пуско-наладочный процесс. Власти города уточнили, что подача газа населению будет восстанавливаться поэтапно.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1520 просмотров
Поделиться:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В ДТП в Турции пострадали 10 человек

В ДТП в Турции пострадали 10 человек

В Турции перевернулся микроавтобус с полицейскими

В Турции перевернулся микроавтобус с полицейскими

В ДТП с грузовиком и автобусом в Турции пострадали почти 20 человек

В ДТП с грузовиком и автобусом в Турции пострадали почти 20 человек

Поезд врезался в машину в Турции: есть раненый

Поезд врезался в машину в Турции: есть раненый

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы