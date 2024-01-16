Авария оставила без газа часть Алматы

Ночное отключение газа произошло в одном из районов Алматы. К утру трубопровод, поврежденный из-за наезда грузовика, был восстановлен. Подача газа жителям возобновляется постепенно.
Жители Наурызбайского района Алматы остались без газа из-за аварии.
Большегруз в поселке Абай Алматинской области наехал на магистральный газопровод. ДТП привело к повреждению трубы, подача газа остановилась вечером во вторник около 22.00.
Специалисты оперативно на место ЧП и к восьми утра удалось завершить сварочные работы на газопроводе. В настоящее время идет пуско-наладочный процесс. Власти города уточнили, что подача газа населению будет восстанавливаться поэтапно.