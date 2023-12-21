Вестник Кавказа

Пожар на газопроводе произошел в Казахстане – у жителей нет газа

Пожар на газопроводе произошел в Казахстане – у жителей нет газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газопровод горел накануне вечером в Актюбинской области. Из-за ЧП в некоторых домах нет газа. Специалисты работают над восстановлением подачи газа.

В Актюбинской области из-за пожара на газопроводе в некоторых домах отсутствует газ. О сложной ситуации рассказали в региональном акимате.

Сигнал о пожаре был получен накануне в 17:15 (16:15 мск). Загорелся газопровод около села. На место ЧП оперативно прибыли пожарные со спецтехникой.

"Огонь удалось потушить после перекрытия газопровода, идущего в Каратал"

– акимат

Последствия ЧП ликвидируются. Пока некоторые потребители остаются без газа.

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