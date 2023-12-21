Авария оставила без электричества целый округ Краснодара

Жители Прикубанского округа Краснодара сегодня проснулись без электричества – авария произошла на высоковольтной ЛЭП, когда в дома вернется электричество, неизвестно.

Сегодня в 7:40 целый Прикубанский округ столицы Кубани Краснодара был аварийно отключен от электроснабжения из-за повреждения на линии электропередачи 6-10 кВ. Из-за аварии не работают подстанции "СВ-444", "СВ-436" и 14 трансформаторных подстанций, сообщает Telegram-канал Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС).

Из-за повреждения на ЛЭП без света, и не только, остались десять улиц – вместе с электричеством в домах краснодарцев пропали вода и тепло, передает "АиФ-Юг".

ЕДДС заверила жителей, что на месте работает аварийная бригада, однако не уточнили даже приблизительное время завершения ремонта.

Пользователи Telegram-канала "Туподар" говорят, что света в Прикубанском округе нет с 7 часов утра, напоминая, что мороз за окном с ночи держит планку в -12 градусов, да и днем температура воздуха не поднимется выше -3.