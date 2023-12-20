Где и почему нет света и воды в Крыму?

Аварии оставили без электричества, а также без воды и тепла, несколько десятков многоэтажек в двух районах Крыма. Власти уверяют, что последствия будут ликвидированы до ночи.

ЧП на энергосетях вызвали массовые отключения света, воды и отопления в Крыму. Ситуацию, которая сложилась в Черноморском и Раздольненском районах республики, обсудили на оперативном совещании Совмина.

В нем принял участие глава региона.

"Черноморский район по электроэнергии, водоснабжению и теплу – у нас 37 многоквартирных домов без отопления сидят, люди без света... Мы, когда восстанавливаем подачу электроэнергии, тогда же, соответственно, и тепло, и вода будут"

– Сергей Аксенов

Заместитель крымского премьера Игорь Михайличенко заверил, что подачу электроэнергии и тепла вернут уже сегодня.

Он прокомментировал и ситуацию на социальных объектах, также обесточенных. По словам чиновника, в самое ближайшее время их снабдят генераторами.

Вице-премьер добавил, что последствия ЧС на объектах энергетики устраняют почти 70 бригад.

Штормовое предупреждение в Крыму

Сегодня и завтра на территории Крыма действует штормовое предупреждение. Ночью похолодает до минус 13 градусов. Ожидаются мокрый снег и гололедица. Будет дуть сильный ветер – его скорость может достигать 25 м/с.