Аэропорт и 120 жилых домов отключили от тепла в Костанае

Авария оставила без отопления аэропорт в Костанае. Другая авария привела к отключению от тепла почти сотни жилых домов. Вернуть тепло обещают к вечеру.

Очередные ЧП на теплосети фиксируются в Казахстане. Сегодня отопление будет отключено на целый день в сотне костанайских многоэтажек, аэропорту, школе.

Отопление отключают в 122 многоквартирных жилых домах в городе Костанай, причина - аварии на теплосети. В зоне отключения оказался аэропорт.

"Сегодня, 20 декабря, с 12:00 до 20:00 в связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома №4 по ул. Герасимова будет временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы №29, зданий международного аэропорта Костаная"

– Костанайская теплоэнергетическая компания

Кроме того, жители еще 80 домов будут мерзнуть из-за проблем на теплосетях по ул. Узкоколейной и пр. Кобыланды батыра.

В Костанае сейчас 9 градусов мороза, к вечеру немного потеплеет, ожидается минус четыре.