Перебои с отоплением - что происходит в Казахстане сегодня?

Прошедшие выходные в Казахстане отметились рядом ЧП на ТЭЦ. Серьезных отключений теплоснабжения пока удается не допускать. При этом вице-министр энергетики Казахстана покидает пост.

Отопительный сезон в Казахстане в минувшие выходные отметился ЧП в нескольких городах республики. Что известно на данный момент?

Балхаш

В ночь на 9 декабря в Балхаше свыше 40 жилых домов оказались без тепла из-за значительного повреждения трубопровода тепловой сети, он изношен на 75%. Восстановительные работы велись в ночное время в усиленном режиме, к утру тепло в дома жителей города вернулось.

Экибастуз

Ночью 10 декабря ЧП произошло на Экибастузской ТЭЦ. Повреждение золопровода привело к затоплению насосной второго цеха водогрейных котлов, специалисты включили резервные мощности, проблем с отоплением потребители не заметили. Поломка была устранена в 05.30.

Актау

Несколько микрорайонов Актау столкнулись в выходные с проблемами с отоплением. Подачу тепла ограничили из-за порыва на магистральном трубопровод.

Риддер

На востоке страны в Риддере случилась внештатная ситуация на ТЭЦ - был поврежден кабель, котел перевели с угля на мазут.

"Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителям не допущено"

– Минэнерго Казахстана

В середине месяца свой пост покинет вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. До 15 декабря он находится в отпуске, после чего увольняется и переходит на другую должность.

Отметим, что в некоторых регионах Казахстана стоят экстремальные морозы. В Северо-Казахстанской области морозы достигают минус 40, школьники и студенты переведены на дистанционку. В Астане сегодня около 30 мороза и северо-восточный ветер.