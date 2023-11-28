Волна коммунальных аварий накрыла Казахстан

Сразу в нескольких городах Казахстана в последние сутки произошли коммунальные аварии. В Минэнерго страны утверждают, что отопление в дома подается по плану, отключений удалось избежать.

Аварии на объектах тепло- и водоснабжения зафиксированы в ряде городов Казахстана. Ситуацию прокомментировали в Минэнерго страны.

Экибастуз

В "Экибастузтеплоэнерго" заявили об аварии прошлой ночью на ТЭЦ. В результате повреждены водогрейные котлы, однако введены в строй резервные. Горожане в соцсетях сообщают, что батареи в квартирах греют слабее обычного.

Балхаш

В акимате Балхаша заявили о порыве накануне трубы, в результате более четырех десятков многоэтажек остались без отопления. Сейчас последствия ликвидированы, тепло постепенно подается в дома.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Атырау

В Атырау ночью льдом забились водоочистные сооружения на реке Урал, так что водоснабжение оказалось нарушено. Сегодня днем два из трех сооружений были приведены в порядок и запущены, воду уже начинают подавать.

Актау

Авария на теплопроводе в Актау стала причиной временного ограничения подачи тепла в несколько районов.

Что сказали в Минэнерго?

В министерстве энергетики Казахстана назвали все аварии технологическими нарушениями.

"Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено"

– Минэнерго

В ведомстве пояснили, что в 2023 году были выполнены масштабные работы по обновлению инфраструктуры, за счет чего удалось не допустить серьезных аварий с массовыми отключениями.