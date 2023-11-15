Кубани и Крыму вернули свет и тепло

Энергетикам удалось оперативно восстановить линии электропередачи и теплотрассы, пострадавшие накануне в результате погодных катаклизмов, обрушившихся на Кубань и Крым.

Меньше чем за сутки специалисты энергоснабжающих компаний и коммунальных служб Кубани и Крыма справились с последствиями непогоды, обрушившейся накануне на южные российские регионы, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым"

- МЧС России

Пока остается нерешенной еще одна проблема – последствия подтоплений после мощных ливней. Если в Ростовской области вода сошла, то в других регионах – в Крыму, на Кубани, в ДНР остаются подтопленными сотни домов и приусадебных участков, а там, где позволяет уровень воды, началась работа оценочных комиссий.

Также в ряде населенных пунктов региона ведутся работы по восстановлению поврежденных кровель зданий и энергоснабжения, добавили в пресс-службе МЧС России.