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Яшар Гюлер прилетел в Баку для переговоров по обороне

Яшар Гюлер и Закир Гасанов в Международном аэропорту Гейдар Алиев
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
Руководитель турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер ближайшие два дня проведет в Баку, куда он прибыл сегодня для переговоров по вопросам военного взаимодействия.

Сегодня в Баку с рабочим визитом в составе представительной делегации турецких силовиков прилетел глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

У трапа самолета его встретил азербайджанский коллега Закир Гасанов и другие чиновники азербайджанского оборонного ведомства.

По данным азербайджанской стороны, в повестку дня визита Гюлера в Баку входит широкий диапазон вопросов военно-технического и непосредственного военного взаимодействия союзных государств, задачи обеспечение безопасности в регионе и иные обоюдно интересные темы.

делегации Минобороны Азербайджана и Минобороны Турции
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
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