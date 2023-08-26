Яшар Гюлер прилетел в Баку для переговоров по обороне

Опубликовано: 16:56, 26 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана

Руководитель турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер ближайшие два дня проведет в Баку, куда он прибыл сегодня для переговоров по вопросам военного взаимодействия.

Сегодня в Баку с рабочим визитом в составе представительной делегации турецких силовиков прилетел глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.

У трапа самолета его встретил азербайджанский коллега Закир Гасанов и другие чиновники азербайджанского оборонного ведомства.

По данным азербайджанской стороны, в повестку дня визита Гюлера в Баку входит широкий диапазон вопросов военно-технического и непосредственного военного взаимодействия союзных государств, задачи обеспечение безопасности в регионе и иные обоюдно интересные темы.

© Фото: сайт Минобороны Азербайджана