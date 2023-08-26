Яшар Гюлер прилетел в Баку для переговоров по обороне

Руководитель турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер ближайшие два дня проведет в Баку, куда он прибыл сегодня для переговоров по вопросам военного взаимодействия.
Сегодня в Баку с рабочим визитом в составе представительной делегации турецких силовиков прилетел глава Минобороны Турции Яшар Гюлер.
У трапа самолета его встретил азербайджанский коллега Закир Гасанов и другие чиновники азербайджанского оборонного ведомства.
По данным азербайджанской стороны, в повестку дня визита Гюлера в Баку входит широкий диапазон вопросов военно-технического и непосредственного военного взаимодействия союзных государств, задачи обеспечение безопасности в регионе и иные обоюдно интересные темы.
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