В Минобороны Турции оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Опубликовано: 17:58, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Турции обеспокоены нынешней ситуацией на азербайджано-армянской границе, сообщил глава Минобороны республики. По его словам, надежда на то, что Баку и Ереван скоро заключат договор, постепенно тает.

Глава Минобороны Турции считает, что нынешняя ситуация на границе Азербайджана и Армении является хрупкой из-за отсутствия мирного соглашения между странами.

По словам Хулуси Акара, Анкара обеспокоена напряженностью вдоль границы и неудавшимися недавними попытками привести обе стороны к подписанию мирного договора.

Он подчеркнул, что надежда на его скорейшее подписание угасает.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что этот мирный договор поспособствует полной нормализации отношений турецко-армянских отношений, а это в свою очередь создаст новые возможности для всех народов Кавказа.