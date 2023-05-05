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В Минобороны Турции оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении

В Минобороны Турции оценили ситуацию на границе Азербайджана и Армении
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции обеспокоены нынешней ситуацией на азербайджано-армянской границе, сообщил глава Минобороны республики. По его словам, надежда на то, что Баку и Ереван скоро заключат договор, постепенно тает.

Глава Минобороны Турции считает, что нынешняя ситуация на границе Азербайджана и Армении является хрупкой из-за отсутствия мирного соглашения между странами.

По словам Хулуси Акара, Анкара обеспокоена напряженностью вдоль границы и неудавшимися недавними попытками привести обе стороны к подписанию мирного договора.

Он подчеркнул, что надежда на его скорейшее подписание угасает.

Глава ведомства акцентировал внимание на том, что этот мирный договор поспособствует полной нормализации отношений турецко-армянских отношений, а это в свою очередь создаст новые возможности для всех народов Кавказа.

Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили переговоры по мирному соглашению

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