Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили переговоры по мирному соглашению

Опубликовано: 13:56, 5 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонные переговоры. Центральной темой беседы стали связи между странами, а также прошедшие под Вашингтоном переговоры по мирному договору.

В пятницу, 5 мая, главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Об этом сообщили сегодня в азербайджанском ведомстве.

Центральной темой беседы стали вопросы взаимодействия Баку и Анкары, а также обстановка в регионе.

В частности, Джейхун Байрамов обсудил с Мевлютом Чавушоглу переговоры по мирному соглашению, которые он провел с главой армянского МИД.

Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армения, посвященные проекту мирного договора, проходили в пригороде Вашингтона с 1 по 4 мая.