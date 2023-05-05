Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили переговоры по мирному соглашению

Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонные переговоры. Центральной темой беседы стали связи между странами, а также прошедшие под Вашингтоном переговоры по мирному договору.
В пятницу, 5 мая, главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор. Об этом сообщили сегодня в азербайджанском ведомстве.
Центральной темой беседы стали вопросы взаимодействия Баку и Анкары, а также обстановка в регионе.
В частности, Джейхун Байрамов обсудил с Мевлютом Чавушоглу переговоры по мирному соглашению, которые он провел с главой армянского МИД.
Переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армения, посвященные проекту мирного договора, проходили в пригороде Вашингтона с 1 по 4 мая.