Вестник Кавказа

Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры

Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры
© Фото: сайт Минобороны АР
Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в Турцию. Он провел переговоры с министром обороны этой страны. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере.

В Турцию с рабочим визитом прибыл глава оборонного ведомства Азербайджанской Республики Закир Гасанов, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Он провел переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Министры обсудили сотрудничество Баку и Анкары в военной сфере.

Помимо этого, руководители министерств обороны двух государств обменялись мнениями по ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Стоит добавить, что Гасанов также примет участие в Дне высокопоставленного наблюдателя в рамках многонациональных учений EFES-2024.

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