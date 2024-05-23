Главы Минобороны Азербайджана и Турции провели переговоры

Закир Гасанов прибыл с рабочим визитом в Турцию. Он провел переговоры с министром обороны этой страны. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество в военной сфере.

В Турцию с рабочим визитом прибыл глава оборонного ведомства Азербайджанской Республики Закир Гасанов, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Он провел переговоры со своим турецким коллегой Яшаром Гюлером. Министры обсудили сотрудничество Баку и Анкары в военной сфере.

Помимо этого, руководители министерств обороны двух государств обменялись мнениями по ряду вопросов, которые представляют взаимный интерес.

Стоит добавить, что Гасанов также примет участие в Дне высокопоставленного наблюдателя в рамках многонациональных учений EFES-2024.