МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанских граждан с Днем независимости и подчеркнуло, что у двух стран есть много общего.

По случаю празднования Дня независимости Азербайджана Министерство иностранных дел в Турции опубликовало на своей странице в соцсети "Х" поздравление гражданам АР.

В своей публикации МИД подчеркивает, что разделает гордость и энтузиазм братского народа.

"Дорогой Азербайджан, с Днем независимости! Мы искренне разделяем гордость и энтузиазм наших азербайджанских братьев, с которыми у нас общее счастье и общая печаль"

– МИД Турции

Также поздравлению с Днем независимости направили лидеры стран СНГ, ЕС, Ближнего Востока, высокопоставленные лица США.

В этот день 106 лет назад в стране был подписан документ о независимости и создана Азербайджанская Демократическая Республика.

Далее независимость страны была признана мировым сообществом.