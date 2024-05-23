МИД Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Турции поздравило азербайджанских граждан с Днем независимости и подчеркнуло, что у двух стран есть много общего.
По случаю празднования Дня независимости Азербайджана Министерство иностранных дел в Турции опубликовало на своей странице в соцсети "Х" поздравление гражданам АР.
В своей публикации МИД подчеркивает, что разделает гордость и энтузиазм братского народа.
"Дорогой Азербайджан, с Днем независимости! Мы искренне разделяем гордость и энтузиазм наших азербайджанских братьев, с которыми у нас общее счастье и общая печаль"
– МИД Турции
Также поздравлению с Днем независимости направили лидеры стран СНГ, ЕС, Ближнего Востока, высокопоставленные лица США.
В этот день 106 лет назад в стране был подписан документ о независимости и создана Азербайджанская Демократическая Республика.
Далее независимость страны была признана мировым сообществом.