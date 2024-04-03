Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Турции

Турецкий лидер анонсировал продолжение борьбы с терроризмом не только внутри страны, но и за ее пределами. Он подчеркнул, что она будет вестись теми же методами, что и раньше.

Армия Турции продолжит ликвидировать террористов внутри страны и за границей. Об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в ходе послания вооруженным силам по окончании Рамадана.

"Мы верим, что наши солдаты и их командиры продолжат уничтожать террористов, как они это делали до сих пор. Наша борьба у границ и за их пределами будет продолжаться в том же ключе, что и прежде"

– глава государства

В свою очередь, глава Минобороны Турции Яшар Гюлер отметил, что турецкая армия добилась эпохальных успехов в борьбе с террористами, осуществив масштабные операции. При этом он добавил, что угроза со стороны террористических элементов в юго-восточной части страны, включая территории на границе с Сирией, сохраняется.