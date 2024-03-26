Вестник Кавказа

В Турции опровергли сведения о поставках топлива для ВВС Израиля

Израильские военные самолеты
© Фото: сайт ЦАХАЛ
Турецкая администрация опровергла поставки топлива для военных самолетов Израиля. Ранее данная информация появилась в ряде соцсетей.

Администрация президента Турции отреагировала на сообщения о поставках топлива для военных самолетов Израиля, появившиеся ранее в социальных сетях.

Там назвали эту информацию фейком.

"Распространенное в соцсетях утверждение о том, что "израильское авиационное топливо поставляется из Турции", не соответствует действительности. Продажа авиационного топлива, как следует из данных Управления по регулированию энергетического рынка (EMRA), не имеет никакого отношения к израильским военным самолетам"

– администрации турецкого лидера

 

Согласно сообщению, Турция лишь поставляет в Израиль реактивное топливо, которое используется израильскими гражданскими самолетами.

"Речь идет о реактивном топливе, приобретаемом для израильских гражданских самолетов в аэропортах в Турции. Все самолеты, получающие топливо, являются пассажирскими"

– администрация президента

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