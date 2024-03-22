Турция отреклась от поставок оружия Израилю

Два турецких министерства назвали фейковыми сведения о передаче оружия Израилю. Ранее соответствующие данные распространил ряд СМИ.

Два министерства в Турции сообщили, что информация о поставках оружия Израилю не соответствует действительности.

Ранее СМИ, ссылаясь на статистическое бюро Турции, написали о том, что израильская сторона получила от республики боеприпасы, взрывчатые вещества и оружие.

"Очевидно, что произведена манипуляция подзаголовками тарифной сетки таможенной службы с целью направить общественное мнение в нужное русло. Эти новости, опубликованные на иностранных сайтах, нацелены на манипуляции и не отражают действительность"

– Минторг Турции

В ведомстве акцентировали внимание на том, что в реальности речь идет о поставках запчастей для охотничьих ружей и снастей для рыбной ловли, топлива и газа для зажигалок, а не того, о чем пишут СМИ.

От связей с Израилем также отреклось Минобороны республики.

"Турция всегда поддерживает Палестину и не может заниматься какой-либо деятельностью, направленной на нанесение ущерба Палестине... между МО Турции и Израилем нет какого-либо сотрудничества в сфере обучения военных, учениях, оборонной промышленности"

– пресс-служба министерства