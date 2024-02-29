Нетаньяху отказался слушать Эрдогана

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ответил сегодня на очередные обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утверждением, что Тель-Авив в боевых действиях против ХАМАС в секторе Газа соблюдает законы.
Также он подчеркнул, что власти Израиля не буду прислушиваться к заявлениям из Анкары, поскольку турецкие власти выступают в поддержку ХАМАС.
"Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана, который поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС"
– Биньямин Нетаньяху
Израильский премьер не преминул в ответ на оскорбительные сравнения Эрдоганом Еврейского государства с Германией времен Второй мировой войны обвинить турецкого лидера в истреблении курдов и политических оппонентов.
Напомним, что президент Турции озвучил сегодня поддержку палестинцам в секторе Газа и боевикам ХАМАС, обвинив Биньямина Нетаньяху в совершении преступлений против человечности.