Нетаньяху отказался слушать Эрдогана

Израильский лидер Биньямин Нетаньяху ответил на резкую критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не менее резкой отповедью, подчеркнув, что Тель-Авиву не интересно мнение тех, кто выступает в защиту ХАМАС.

Председатель правительства Израиля Биньямин Нетаньяху ответил сегодня на очередные обвинения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана утверждением, что Тель-Авив в боевых действиях против ХАМАС в секторе Газа соблюдает законы.

Также он подчеркнул, что власти Израиля не буду прислушиваться к заявлениям из Анкары, поскольку турецкие власти выступают в поддержку ХАМАС.

"Израиль, который придерживается законов войны, не будет выслушивать моральные проповеди Эрдогана, который поддерживает убийц и насильников из террористической организации ХАМАС"

– Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер не преминул в ответ на оскорбительные сравнения Эрдоганом Еврейского государства с Германией времен Второй мировой войны обвинить турецкого лидера в истреблении курдов и политических оппонентов.

Напомним, что президент Турции озвучил сегодня поддержку палестинцам в секторе Газа и боевикам ХАМАС, обвинив Биньямина Нетаньяху в совершении преступлений против человечности.