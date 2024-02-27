Вестник Кавказа

Президент Турции встал на защиту ХАМАС

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Реджеп Тайип Эрдоган считает ХАМАС организацией сопротивления. Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку этой группировки.

Турция твердо стоит за движением ХАМАС. Такое заявление сделал 9 марта президент страны, выступая на 53-й Генассамблее Фонда популяризации науки.

"Никто не может заставить нас использовать термин "террористическая организация" в отношении ХАМАС. Турция - страна, которая обсуждает все вопросы с лидерами ХАМАС и твердо стоит за ними"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава государства напомнил, что в ходе своей поездки в Соединенные Штаты в качестве лидеры своей партии он сказал американской стороне, что ХАМАС – это организация сопротивления.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1905 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Армении исключили посредничество Турции в нормализации с Азербайджаном

В Армении исключили посредничество Турции в нормализации с Азербайджаном

Турция и США могут возобновить программу по истребителям F-35

Турция и США могут возобновить программу по истребителям F-35

Эрдоган заявил о своих последних выборах

Эрдоган заявил о своих последних выборах

Швеция получит членство в НАТО 7 марта

Швеция получит членство в НАТО 7 марта

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы