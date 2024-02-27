Президент Турции встал на защиту ХАМАС

Реджеп Тайип Эрдоган считает ХАМАС организацией сопротивления. Президент Турции подчеркнул, что Анкара продолжит поддержку этой группировки.
Турция твердо стоит за движением ХАМАС. Такое заявление сделал 9 марта президент страны, выступая на 53-й Генассамблее Фонда популяризации науки.
"Никто не может заставить нас использовать термин "террористическая организация" в отношении ХАМАС. Турция - страна, которая обсуждает все вопросы с лидерами ХАМАС и твердо стоит за ними"
– Реджеп Тайип Эрдоган
Глава государства напомнил, что в ходе своей поездки в Соединенные Штаты в качестве лидеры своей партии он сказал американской стороне, что ХАМАС – это организация сопротивления.