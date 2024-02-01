США: Израиль сделает паузу на Рамадан

В боевых действиях армии Израиля в палестинском секторе Газа может наступить передышка длинной в месяц: Израиль согласился на прекращение огня в Газе во время священного для всех мусульман месяца Рамазан.

Израиль готов прекратить военную операцию в Газе на время празднования священного месяца Рамадан, первый день которого придется на 11 марта – это время будет предоставлено ХАМАС для того, чтобы освободить всех заложников, сообщает американский телеканал NBC.

Как заявил президент США Джо Байден, соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто к следующему понедельнику, 4 марта, сообщил пресс пул Белого дома.

"Я надеюсь, что к концу выходных... Мой помощник по национальной безопасности Джейк Салливан говорит мне, что мы близки к соглашению о прекращении огня, но мы еще не закончили. Я надеюсь, что к следующему понедельнику мы заключим соглашение о прекращении огня"

- Джо Байден

Прогресс наметился после того, как Израиль на консультациях в Париже получил предложение, по которому ХАМАС освобождает около 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня и освобождение сотен палестинских заключенных в Израиле.

Это может привести к более серьезным переговорам о заключении соглашения в ближайшие несколько дней – еще до наступления Рамадана, на этом настаивает вашингтонская администрация, отмечает портал Axios.

Почему Израиль остановится в Рамадан?

Востоковед, советник медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какие мотивы могут побудить Израиль не воевать во время Рамадана.

"Первое, что может выступить причиной принятия подобного решения властями Израиля – это опасения за отношения, которые сейчас существуют между Тель-Авивом и рядом арабских и мусульманских стран. Одно дело – решение политических вопросов и вопросов безопасности, а другое дело – проведение боевых действий, сопровождающихся огромными потерями среди гражданского населения палестинцев-мусульман. Израиль, может быть, опасается реакции тех стран, с кем у него пока еще сохраняются двусторонние дипломатические отношения, соседей по региону и других мусульманских государств", - сказал он.

"Вторая возможная причина – это понимание, что все-таки в израильском обществе и на палестинских территориях присутствует очень большое количество мусульманского населения. В самом Израиле проживает более 1,5 млн мусульман, а на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа их 6-7 млн. Боевые действия во время священного месяца Рамадана способны привести к неконтролируемой ответной реакции со стороны палестинского населения. Ситуация в сфере безопасности в таком случае будет иметь совершенно обратные результаты, нежели Израиль пытается добиться", - обратил внимание востоковед.

Будет ли операция в Рафахе?

Эксперт указал на высокую вероятность проведения операции в Рафахе. "Заявления Биньямина Нетаньяху пытаются подготовить и общественное мнение, и международное сообщество к тому, что будет проведена военная операция в Рафахе, и сейчас Израиль уже не может откатить анонс о проведении этой операции. От нее зависит в том числе жизнеспособность правительства и дальнейшая деятельность самого Нетаньяху. Невозможно будет объяснить израильтянам, не потеряв лицо, отказ от операции в Рафахе и завершение текущих многомесячных боевых действий, сопровождавшихся огромными потерями с обеих сторон. Возможно, это самая затратная во всех смыслах война для Израиля", - отметил Турал Керимов.

"По мнению израильского правительства, нельзя завершить боевые действия, не добившись каких-то результатов или хотя бы не имея возможности заявить, что изначальная стратегия достигла своих целей. Поэтому операция в Рафахе неизбежна. Но в каком виде она будет осуществлена? Еще в начале конфликта мы говорили, что сектор Газа – самая плотно населенная территория на планете, а теперь мы совершенно точно можем сказать, что нигде в мире нет такой плотности населения, как в Рафахе, да еще и в таких условиях гуманитарной катастрофы. Это маленький район, где находится более миллиона человек, беженцев без доступа к предметам первой необходимости, зачастую к продовольствию, тем более к медикаментам. Бомбить Рафах – значит брать на себя ответственность за огромные потери среди гражданского населения, которые кратно превзойдут прежние жертвы", - сообщил он.

"Массовая гибель людей в Рафахе может вызвать неконтролируемые и непредсказуемые процессы для Израиля и не только. Прежде всего, Египет уже не сможет смотреть на боевые действия, ничего не предпринимая, поскольку так или иначе будут попытки жителей Газы прорваться через египетскую границу. Если Египет, применив силу, не пропустит тех, кто пытается прорваться, это станет очень большой проблемой для страны в глазах арабского и мусульманского мира. Если же пропустит, это будет означать, что Израилю удалось добиться депопуляции сектора Газа. Любая возможность в Газу палестинцев будет перечеркнута, а вместе с этим и создание палестинского государства. Также палестинские беженцы подставят под угрозу безопасность Египта. Из-за этого Египет может отнестись к Израилю точно так же, как Израиль относится к окружающим странам, и это станет причиной такой эскалации конфликта, какой не было за полвека", - заключил Турал Керимов.