Израиль и ХАМАС сделали первый шаг на пути к прекращению огня

СМИ сообщают о прогрессе в выработке соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. При этом уточняется, что для заключения сделки предстоит еще много работы.

Израиль и ХАМАС пока не достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает источник, знакомый с ситуаций.

При этом он подтвердил, что Израиль согласился с общими положениями сделки с группировкой ХАМАС, которые были выработаны на переговорах во Франции, проходящих с участием посредников, пишет Reuters.

Ранее сегодня официальный представитель МИД Катара заявил, что Израиль и ХАМАС близки к заключению соглашения о прекращении огня в Газе. По его словам, в Израиле одобрили общие положения сделки, а от представителей ХАМАС был получен первый положительный сигнал касательно возможного заключения соглашения.

"На встрече в Париже удалось свести все имеющиеся на столе предложения воедино. Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки"

– Маджид аль-Ансари

Напомним, несколько дней назад телеканал CNN сообщил, что международные посредники пришли к консенсусу в общих чертах, но при этом договориться о конкретных деталях соглашения будет очень сложно.