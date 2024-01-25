Палестинские радикалы назвали условия мира в Газе

Представитель одного из палестинских радикальных движений заявил о том, что мира в Газе без взаимопонимания с Израилем установить не удастся. Ранее сторонам от международных посредников была предложена стратегия прекращения конфликта.

Представитель одного из радикальных палестинских движений, поддерживающих ХАМАС заявил о том, что переход к режиму прекращения огня без взаимопонимания быть не может. Отметим, что данное движение также удерживает в заложниках израильтян.

«Мы подтверждаем нашу твердую позицию о том, что ни о каком взаимопонимании не может быть и речи без обеспечения всеобъемлющего прекращения огня, вывода оккупационных сил, обеспечения восстановления и четкого политического решения, гарантирующего права палестинского народа»

– Зияд Нахала

Напомним, что международное сообщество предложило враждующим сторонам план выхода из конфликта, который предполагает выполнения «многоступенчатого» соглашения, в рамках которого стороны обменяются заложниками.