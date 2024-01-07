Израиль и ХАМАС могут заключить четырехмесячное перемирие

Международные посредники предлагают Израилю и ХАМАС заключить соглашение и четырехмесячном перемирие. Оно включают несколько этапов и потенциальное долгосрочное прекращение огня.

Международная группа посредников занимается подготовкой соглашения о перемирии между Израилем и движением ХАМАС сроком на 4 месяца. Об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

"Международные посредники предлагают соглашение для обеспечения освобождения всех оставшихся заложников в Газе в обмен на примерно четырехмесячное прекращение огня. Как сообщили египетские чиновники, план, предложенный Израилю и ХАМАС, может привести к окончанию войны в Газе"

– газета The Wall Street Journal

Источники отмечают, что в боях предлагается сделать шестинедельную паузу для освобождения детей, женщин и стариков, которым необходим уход. В обмен на это Израиль отпустит большую группу палестинских заключенных и увеличит поток помощи в сектор Газа. План также предполагает, что в дальнейшем ХАМАС отпустит сначала женщин-военных, потом мужчин военных, а также выдаст тела погибших.

По данным источников, ХАМАС также будут предоставлены международные гарантии, в том числе от Соединенных Штатов, что в ходе данной паузы будет оформлено всеобъемлющее соглашение, которое прекратит начавшуюся прошлой осенью войну.

Согласно последней информации, Израиль и ХАМАС устраивают детали возможной сделки, однако своего окончательного ответа на предложение посредников стороны конфликта пока не дали.