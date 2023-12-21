Премьер Израиля назвал главные условия для прекращения операции в Газе

Израильский премьер рассказал, при каких обстоятельствах страна остановит операцию в Газе. Одной из ключевых задач он назвал освобождение всех заложников.

Израильское военные будут продолжать операцию в секторе Газа до тех пор, пока не будут решены ее основные задачи. Такое заявление сделал премьер страны.

"Три месяца назад ХАМАС устроило нам ужасную резню. Правительство во главе со мной дало Армии обороны Израиля указание начать войну, чтобы ликвидировать ХАМАС, вернуть наших заложников и обеспечить, чтобы Газа больше не представляла угрозы для Израиля"

– Биньямин Нетаньяху

По его словам, без реализации этих целей войну нельзя остановить.

Нетаньяху добавил, что Израиль собирается восстановить безопасность на юге и на севере.