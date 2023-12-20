Нетаньяху: война будет долгой

Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа завершится не скоро. Он отметил, что для прекращения конфликта необходимо ликвидировать ХАМАС и провести дерадикализацию.

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху на встрече с членами фракции "Ликуд" в Кнессете сообщил, что военная операция в секторе Газа будет длиться долго.

Он также выдвинул три условия, реализация которых положит конец боевым действиям в регионе - ликвидация ХАМАС, демилитаризация и дерадикализация сектора Газа.

"Для достижения этой цели необходимо ликвидировать военный потенциал ХАМАС и положить конец его политическому доминированию над сектором Газа"

- Биньямин Нетаньяху

Нетаньяху подчеркнул, что Штаты, Великобритания, Франция, Германия и другие государства поддерживают действия Тель-Авива по уничтожению ХАМАС.