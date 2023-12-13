Вестник Кавказа

Израиль расширяет действия в секторе Газа

Израиль расширяет действия в секторе Газа
© Фото: АЗЕРТАДЖ
Нетаньяху заявил об углублении военной операции армии Израиля в секторе Газа.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что военные силы страны собираются увеличить свое влияние в палестинском анклаве.

"Мы расширяем военные действия в секторе Газа. Мы продолжим войну до полной победы над ХАМАС"

- Биньямин Нетаньяху

Он заявил, что это единственная возможность освободить израильских заложников.

Кроме этого, он сказал, что необходимо уничтожить военное движение ХАМАС, чтобы сектор Газа больше не угрожал Израилю.

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