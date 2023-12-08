Байден боится потерять Ближний Восток из-за Нетаньяху

Раньше США и их союзники всецело заявляли о поддержке Израиля, теперь же мы видим регулярную критику решений Нетаньяху? В чем причина - не хватает боеприпасов или есть риск проиграть геополитическое противостояние с Россией?

С самого начала конфликта в секторе Газа США демонстрировали полную поддержку Израиля. Оправдываться особо не нужно было, так как события 7 октября автоматически делали Тель-Авив жертвой террористического нападения ХАМАС. Американские ВМС направили в регион две авианосные группировки, а госсекретарь Энтони Блинкен трижды посещал Израиль и соседние страны, чтобы заручиться их поддержкой. Для слов в защиту действий израильтян нашел в себе силы даже уставший от политики Джо Байден.

Остальные страны западного блока за небольшим исключением тоже солидаризировались с Израилем. К примеру, во время телефонных переговоров с премьером Биньямином Нетаньяху его британский коллега Риши Сунак пообещал любую помощь, которая потребуется для борьбы с ХАМАС. Через пару дней Лондон направил в Восточное Средиземноморье два вспомогательных судна Королевского флота — Argus и Lyme Bay. Германия и Франция нарастили поставки оружия в Израиль и публично поддержали Тель-Авив.

Что изменилось за два месяца

Спустя два месяца ситуация стала меняться. Израиль дал отпор ХАМАС, но не смог осуществить хирургическую наземную операцию в секторе Газа. Жертв бомбардировок становится все больше. Ради ликвидации хамасовских боевиков ЦАХАЛ наносит ударами по школам, мечетям, больницам и жилым объектам, под которыми проходит подземная военная инфраструктура. Число погибших уже перевалило за 18 тыс. Израиль теряет моральное право называть свои нынешние действия самообороной.

США и Европу охватывают массовые протесты, грозящие перейти в массовые беспорядки в Нью-Йорке, Париже и Берлине. На Ближнем Востоке растет ненависть и к Израилю, и к Западу. Эрдоган называет Израиль террористическим государством, а вину за его действия возлагает на США, блокирующие мирные инициативы в Совете Безопасности ООН. "Справедливый мир невозможен с США", - сказал турецкий лидер на форуме, посвященном Дню прав человека. Со своей стороны, Иран через союзников ("Хезболла", шиитская милиция и хуситы) атакует американские базы и наносит удары по Израилю.

Ближневосточные союзники все холоднее относятся к Вашингтону. Нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией поставлена на стоп, Иордания и Бахрейн заморозили дипломатический связи с Тель-Авивом. Госсекретаря Блинкена в КСА заставляют ждать приема у кронпринца Мухаммеда бен Салмана. Лига Арабский Государств и Организация исламского сотрудничества координируют действия с Китаем. Вопреки слухам о том, что КСА вместе с ОАЭ будут стоять в стороне, 10 ноября бен Салман публично осудил "военную агрессию" ЦАХАЛ в Газе.

Перспективы войны

Наблюдающие за хаосом в Газе американские политики и их союзники понимают, что действия кабинета Нетаньяху не приведут ни к чему хорошему. Полная победа ЦАХАЛ и оккупация Газы будет иметь высокую цену. Насилие не прекратится, так как палестинцы продолжат сопротивление против оккупантов. Такое развитие ситуации не только провалит возможность решить палестинскую проблему, но и поставит под большой вопрос влияние США на Ближнем Востоке.

На самом деле, американцы и их союзники довольно давно поняли, чем чревато насилие в Газе. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли на саммите в Каире призвал власти Израиля к сдержанности и соблюдению международного гуманитарного права. В инсайдах американской прессы просачивалась информация о давлении Байдена на Нетаньяху с требованием начать деэскалацию. В середине и конце октября МИДы Великобритании и США попросили Израиль соблюдать международное гуманитарное право. Отчасти из-за их влияния Израиль согласился на режим прекращения огня 24 ноября. Но перемирие оказалось шатким, и ЦАХАЛ продолжил ликвидацию ХАМАС ценою тысяч жизней мирных палестинцев.

Понимая, что Нетаньяху становится неуправляемым, США выходят из тени и решаются на публичное осуждение. Накануне Байден, выступая на заседании Демократической партии, заявил, что Нетаньяху нужно поменять правительство для поиска "долгосрочного решения палестино-израильского конфликта". Действующий кабмин - самый консервативный в истории Израиля, обратил внимание Байден. Глава Белого дома предостерег Тель-Авив от действий, которые могут привести к его международной изоляции.

Последнее кажется уже не предостережением, а фактом. Накануне Генассамблея большинством голосов поддержала прекращение наземной операции ЦАХАЛ и восстановление перемирия. За прекращение атак Израиля выступили и многие натовские союзники США. Причем ГА отклонила поправки представителя Соединенных Штатов в резолюции, осуждавшую "гнусные террористические атаки ХАМАС, которые произошли в Израиле начиная с 7 октября 2023 года, и захват заложников".

Мотивы США

Почему США изменили свое мнение в отношении войны в секторе Газа? Объяснений тут может быть сразу несколько. Во-первых, военная кампания Нетаньяху затянулась, быстрой операции не получилось. Из-за этого мировое общественное мнение становится все более антизападным. США, НАТО и ЕС теряют остатки репутации на важном для них Ближнем Востоке. Напротив, влияние России, Ирана и Турции нарастает.

Во-вторых, затягивание эскалации в Газе усложняет проблему с поставками оружия и боеприпасов для Украины. США и их союзники не могут снабжать вооружениями сразу два фронта. Символично, что в день голосования за перемирие в СБ ООН, Байден в присутствии Владимира Зеленского одобрил пакет военной помощи Киеву.

В-третьих, наконец появился удобный повод для распространения демократии в Израиле. Известно, что Демократическая партия, мягко говоря, недолюбливает Нетаньяху и считает его таким же диктатором, как руководителей КНР, Турции и России. Оказавшийся в "изоляции" Нетаньяху стал для Байдена токсичным. Поэтому добиться его отставки его ради того, чтобы не допустить роста влияния России и КНР в Персидском заливе, выглядит вполне оправданным и логичным решением для Белого дома.