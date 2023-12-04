Израильскую власть ждет суд и отставка?

Аналитики в Израиле и США задаются вопросом о том, как могло произойти то, что террористическая группировка ХАМАС смогла перехитрить своих противников и вторгнуться на территорию еврейского государства 7 октября. Напомним, что в результате вторжения погибли более 1500 человек, а, по разным данным, от 239 до 250 человек оказались в плену.

По словам аналитиков, израильскому руководству и обществу предстоит провести большую работу по выяснению причин, почему это стало возможным, в частности, почему об опасности не предупредили соседи еврейского государства.

И ответ на эти вопросы, как пишет аналитик New York Post, вполне может радикально изменить отношение Иерусалима к Газе и Западному берегу, а также лишить постов значительную часть военной и политической элиты.

Самые актуальные вопросы: как ХАМАС удалось поддерживать необходимые коммуникации, а также подготовить кадры, столь компетентные, что они смогли ввести в заблуждение израильскую разведку, использующую, в том числе такие инструменты как прослушивание и фотонаблюдение за Газой. Кроме того, почему службы безопасности и разведки Израиля, а также Палестинской автономии, Иордании и Египта не предупредили о грядущем нападении? Каково истинное отношение этих стран к Израилю.

Кроме того, есть данные о том, что радиотехническая разведка Израиля предупреждала о готовящемся нападении, но ее данные были отклонены властью, как недоказанные. Есть вопросы и к службе израильской контрразведки Шабак, которая руководит агентами на Западном берегу и в Газе.

Сейчас перед израильским властями стоит задача выявить и наказать виновных, а также усовершенствовать свои разведывательные управления, а перед обществом – объективно оценить возможности тех, кто в настоящее время руководит государством. Вполне вероятно, что после того, как операция в секторе Газа будет завершена, представители нынешний политической элиты могут не только потерять свои посты, но и предстать перед судом.