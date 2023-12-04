Тысячи митингующих израильтян требуют переговоры с ХАМАС

Жители Израиля провели массовую акцию с требованием освободить израильских заложников из сектора Газа. Митингующие призывают власти страны пойти на переговоры с ХАМАС.

Израильские активисты организовали многотысячный митинг в центре Тель-Авива в поддержку заложников, который более 60 дней находятся в плену у ХАМАС.

Протестующие требуют от властей решительных действий в отношении освобождения пленных граждан Израиля. В частности, граждане призывают правительство страны пойти на переговоры с палестинским движением ХАМАС.

Подобные митинги волонтерские движения устраивают еженедельно, чтобы поддержать семьи заложников. В этот раз перед митингующими выступили граждане, которые ранее были освобождены из плена.

По данным правительства Израиля сейчас в секторе Газа находятся свыше 130 пленных граждан. Их освобождение находится под вопросом, так как боевые действия между Палестиной и Израилем возобновились неделю назад.