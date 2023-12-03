Хамасовцы обстреливают Израиль ракетами из безопасной зоны в Газе

Израиль зафиксировал пуски ракет из безопасной зоны на юге сектора Газа, предназначенной для мирного населения. Таким образом, ХАМАС продолжает использовать простых палестинцев как живой щит.

Как сообщили в армии Израиля, территория Еврейского государства в настоящее время подвергается ракетным ударам, производящимся с территории безопасной зоны в секторе Газа. Тель-Авив выделил на юге анклава территорию, где на время боевых действий против ХАМАС могли бы укрыться мирные жители, однако ее заняли хамасовцы и теперь обстреливают оттуда израильтян.

"Террористы ХАМАС выпустили множество ракет по Израилю из обозначенной гуманитарной зоны. Это еще одно доказательство того, что ХАМАС использует гуманитарную зону для террористической деятельности"

– ЦАХАЛ

В связи с этим встает вопрос о расширении зоны боевых действий ЦАХАЛ против ХАМАС. Еще в понедельник было отмечено, что хамасовцы используют для своих целей улицу Салах ад-Дина, выделенную для эвакуации мирного население на самый юг сектора Газа, к границе с Египтом. Поэтому в настоящее время палестинцам рекомендовано покидать зону боевых действий по средиземноморскому берегу Газы.

Также ЦАХАЛ приступил к фильтрации мужского населения на севере сектора Газа – все обнаруженные там мужчины, способные держать оружие, проверяют на причастность к террористической деятельности.