Ни ХАМАС, ни Израиль не хотят нового перемирия – Белый дом

Возобновление перемирия в секторе Газа сейчас невозможно, так как ни одна из сторон не стремится к этому, сообщили в Белом доме. Вашингтон возлагает вину за это на ХАМАС.

Израиль и ХАМАС в данный момент не проводят переговоров, результатом которых могло бы стать новое перемирие, заявил координатор по стратегическим коммуникациям американского Совета нацбезопасности Джон Кирби.

По словам чиновника, ответственность за то, что ситуация зашла в тупик, лежит на палестинском радикальном движении ХАМАС, от которого не поступал новый список израильских заложников (женщин и детей), которые могли были бы быть отпущены на свободу. В то же время, подчеркнул он, по данным США, боевики продолжают удерживать заложниц и несовершеннолетних заложников.

"К сожалению, переговоры прекратились. Но не прекратились наши попытки вернуть [перемирие]"

– Джон Кирби

Представитель американского Совбеза посетовал, что обе стороны негативно относятся к возможности еще одного перемирия.

"Ни одна сторона не хочет возвращаться за стол переговоров"

– чиновник