Турция приступила к ликвидации террора у его истоков

В Анкаре заявили, что изменили стратегию противодействия терроризму и борются с ним у его истоков. Там добавили, что Турция будет проводить операции постоянно.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сообщил, что Анкара изменила антитеррористическую стратегию и приступила к ликвидации терроризма у его истоков.

Глава ведомства заявил, что борьба в первую очередь ведется против Рабочей партии Курдистана. Он отметил, что Анкара перейдет к постоянным операциям против террористов.

Помимо этого, Гюлер также рассказал о планах по ликвидации РПК в северной части Ирака. По его словам, это обсуждалось в ходе визита президента Турции в Багдад.

"Террористическая организация должна покинуть территории, где она находилась в течение многих лет, турецкая армия примет необходимые меры для уничтожения терроризма"

- Яшар Гюлер