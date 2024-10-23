В Турции задержали более 200 подозреваемых в терроризме

В Турции задержаны 216 человек, которые могут быть причастны к международной террористической организации. Силовая операция прошла во многих регионах страны.

В Турции были задержаны 216 человек, которые могут быть причастны к террористической деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликая.

Силовые структуры Турции провели масштабную операцию, результатом которой стало задержание 216 человек, которые могут быть связаны с "Исламским государством" (запрещенная в РФ международная террористическая организация). Потенциальных террористов отлавливали по всей стране: задержания прошли в 45 провинциях, в том числе в крупнейших городах страны.

Сообщается, что задержанные могут причастны к финансированию террористической организации или участию в ней.

Напомним, что на прошлой неделе в Анкаре была совершена террористическая атака на здание турецкой аэрокосмической корпорации TUSAŞ. Погибли 5 человек, 22 получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя Рабочая партия Курдистана, которая признана в Турции запрещенной террористической организацией.