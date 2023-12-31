Вестник Кавказа

Министр обороны Турции: мы поддерживаем Азербайджан для защиты стабильности в регионе

Министр обороны Турции: мы поддерживаем Азербайджан для защиты стабильности в регионе
© Фото: сайт Министерства обороны Турции
Глава министерства нацобороны Турции выразил поддержку Азербайджанской Республике и подчеркнул, что страна вносит свой вклад в становлении стабильности в регионе.

Турция поддерживает Азербайджан, чтобы наладить ситуацию в регионе. Такое заявление сделал глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в ходе своей деловой поездки в регионы республики.

Он подчеркнул, что власти страны будут продолжать свою политику в отношении Азербайджана и содействовать продвижению его взглядов в регионе, как и в других случая отношений братских народов.

"Мы вносим свой вклад в региональную и международную безопасность и мир"

– Яшар Гюлер

Также он отметил, что Турция продолжает свою повестку решения проблем в других регионах. 

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