Яшар Гюлер заверил Баку в нерушимости братства с Анкарой

Министр обороны Турции Яшар Гюлер поздравил власти Азербайджана с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев всего мира – отметив, что братские связи между Анкарой и Баку содействовали решению армяно-азербайджанского конфликта.

Глава Минобороны Турции Яшар Гюлер в новогодний вечер выступил с заявлением о нерушимости братства между турецким и азербайджанским государствами. Эти слова министр озвучил по случаю сегодняшнего праздника – Дня солидарности азербайджанцев всего мира.

Яшар Гюлер заверил, что Анкара всегда будет поддерживать братский Баку, как она поддерживала его в предыдущие годы.

"Между Турцией и Азербайджаном существуют узы братства. Эта нерушимая братская связь открыла важную веху для решения проблем на Кавказе"

– Яшар Гюлер

Таким образом министр обратил внимание на значения азербайджано-турецкого союза для урегулирования ключевой региональной проблемы – отправленного в прошлое армяно-азербайджанского конфликта.