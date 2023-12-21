Азербайджанцы мира отмечают День солидарности

Сегодня в Азербайджане двойной праздник - День солидарности азербайджанцев всего мира и Новый год, и если новогодние гуляния в стране менее популярны, чем любимый праздник весны Новруз, то День солидарности отмечают все.

Сегодня, 31 декабря, азербайджанцы всего мира отмечают День солидарности, который был утвержден 16 декабря 1991 года на заседании Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики под председательством общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

25 декабря уже Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики принял закон об объявлении 31 декабря Днем солидарности азербайджанцев мира. Его дата была выбрана неслучайно: 31 декабря 1989 года жители Нахчыванской АССР воссоединились с соотечественниками в Иране, когда была разрушена стена на границе между двумя странами. В этот же день в Стамбуле прошел первый Всемирный конгресс азербайджанцев, а памятная дата стала ключевой для праздника солидарности всех азербайджанцев мира.

Долгих десять лет понадобилось для того, чтобы 9-10 ноября 2001 года в Баку провести I Съезд азербайджанцев мира, который стал новым движением в общественно-политической жизни страны и направлением государственной политики. "Я всегда гордился, и сегодня горжусь тем, что являюсь азербайджанцем!", - заявил на съезде великий лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, и эти его слова стали крылатыми.

Солидарность сегодня – это то, что сегодня объединяет и жизнь азербайджанской диаспоры за рубежом, она представляет серьезную силу, поддерживая тесную связь с жителями страны и делая Азербайджан мощнее.

Азербайджанцам во всех уголках планеты есть чем гордиться – они играют все большую роль в общественно-политической, экономической, культурной жизни стран, в которых живут, не забывая отстаивать интересны свой родины и доводя до мира нынешние реалии Азербайджана, его мирную повестку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня ставит задачу продолжения этих усилий, отмечая: несмотря на то, что азербайджанцы живут по всему миру, они сохранили родной язык, традиции, культуру, остались приверженными идеологии азербайджанства и никогда не прерывали связей с исторической родиной.

Соотечественников с праздником поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.

В публикации Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой на ее официальной странице в одной из соцсетей по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым годом!

Пусть азербайджанцев мира всегда объединяют самые светлые, самые теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Прошу Всевышнего ниспослать всем нашим согражданам крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, нашей Родине – мир, процветание и благополучие.

С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN"

Ранее азербайджанцев всего мира поздравил с праздниками президент страны Ильхам Алиев.

Напомним, День солидарности азербайджанцев мира, основную идею которого составляет чувство принадлежности к единой исторической Родине, любовь к общим национально-духовным ценностям и традициям, отмечается азербайджанцами в более чем 70 странах мира.