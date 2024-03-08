Армения пообещала не дружить с ЕС против России

В Ереване заверили, что углубление отношений Армении с Европой не нацелено против России. Поворот Армении в сторону Запада направлен на "повышение безопасности" страны.

Армения не ставит целью разорвать отношения с Россией, сближаясь с Евросоюзом, об этом сообщил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

"Официально заявляю, что Республика Армения не участвует в каком-либо плане против кого-либо. Углубление наших отношений с Западом, к слову с ЕС, не направлено против Российской Федерации, оно не преследует цели свести эти отношения на нет, оно даже не преследует цели использовать их против соседей"

– Мирзоян

Глава армянского МИД добавил, что Ереван углубляет связи с ЕС не для того, чтобы направить сотрудничество против кого-того, а чтобы повысить безопасность страны.

Сможет ли Армения усидеть на двух стульях?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на нестыковку между словами Арарата Мирзояна и реальностью.

"Прекрасно понятно, что большинство стран ЕС, в особенности те, что усиленно налаживают отношения с Арменией, выступают сейчас с антироссийскими позициями и считаются в России недружественными государствами. Со стороны Еревана наивно говорить, что у недружественных РФ государств, открыто заявляющих о задаче нанести России геостратегическое поражение, есть какие-то другие мотивы в приближении к российским границам, кроме того самого геостратегического поражения. Но российская власть наивностью не отличается", - подчеркнул он.

"Поэтому вряд ли кто-то в России поверит, что попытки Европейского Союза привезти своих военных советников и оружие в традиционные зоны российских интересов не являются направленной против России политикой. Никто не сомневается, что ЕС действует в Армении действует именно против России. Надо сказать, что и подобные заявления со стороны нынешних руководителей были ожидаемы – это обязательная часть их программы: активнейшим образом включаться в антироссийскую политику и при этом говорить, что их действия не направлены против России", - отметил Дмитрий Солонников.

"Никто из армянского руководства не скажет сейчас открыто и смело: "Мы перешли на антироссийскую политику". Ереван, до последнего проводя антироссийскую политику, будут пытаться зарабатывать на экономических отношениях с Россией в рамках ЕАЭС, получая дешевые ресурсы, получая заказы и рынок сбыта для своей продукции. Конечно же, никто в Армении не намерен от этого добровольно отказываться. До какого-то момента тесные отношения с Россией республике удастся сохранять при такой политике, но затем встанет вопрос о разграничении интересов. Сейчас Россия разрывать отношения с Арменией точно не будет, ей не до того, она решает другие геостратегические вопросы", - заключил политолог.