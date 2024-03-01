Миссия ЕС в Армении помогла снизить напряженность – Ереван

Присутствие долгосрочной миссии Евросоюза, которая находится в Армении на протяжении более чем года, улучшило ситуацию на границе с Азербайджаном, считает глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

Ереван уверен в позитивном влиянии миссии Евросоюза на положение на границе с Азербайджаном, следует из слов министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Соответствующее заявление дипломат сделал на заседании комиссии Нацсобрания по внешним отношениям, отчитываясь по работе ведомства за прошлый год.

Мирзоян констатировал, что ЕС впервые принимал участие в содействии обеспечения безопасности Армении, выступая как единая организация.

Министр отметил, что после запуска евромиссии 20 февраля напряженность на границе значительно сократилась.

"И фактически получается, что эта миссия стала существенным фактором стабильности границы"

– Мирзоян

Напомним, в конце прошлого года ЕС принял решение расширить свою миссию в Армении. Ее численность будет превышать 200 человек.