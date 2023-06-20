Армения намерена удивить россиян своим вином

Опубликовано: 10:33, 20 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские производители вин намерены удивить россиян качеством своей продукции, которую они представят на выставке в Санкт-Петербурге: 36 виноделен на выставке покажут и дадут продегустировать ее гостям более 200 автохтонных вин.

В Санкт-Петербурге 9-10 июля пройдет выставка армянских вин ARMWINE 2023, в рамках которой гостям покажут не только весь спектр вин, производящихся в стране, но и возможности ее туристического потенциала, сообщили в пресс-службе Kомитета по туризму Армении.

На площадке ArmWine-2023 будут представлены 36 виноделен со всех "винных" регионов Армении, более 200 автохтонных вин, 60 армянских виноделов - основателей и глав производств, энологов, бренд-амбассадоров, сомелье и организаторов винных туров, передает Sputnik Армения.

Собственно, в Петербурге пройдут сразу две выставки: "Вино в миниатюре", посвященная отражению армянского виноделия в средневековом искусстве, и "Армения - скрытая тропа", рассказывающая о природных и культурных достопримечательностях страны.

Также в рамках выставки пройдет деловая программа восьми туроператоров, занимающихся эногастрономическими турами по стране, презентация на тему "Эногастрономическая Армения: вкусные тропы для винолюбов" и фотовыставка "Армения - скрытая тропа", в которых примут участие ведущие винные эксперты из Армении и России.