Вестник Кавказа

Названа следующая остановка "Поезда Победы" в России

Названа следующая остановка "Поезда Победы" в России
© Фото: telegram-канал “Поезд Победы“
Севастополь в Крыму примет выставку "Поезд Победы" 14-15 марта. Билеты можно зарегистрировать бесплатно на сайте.

Передвижная выставка "Поезд Победы" приедет в Севастополь 14 марта, рассказал глава города Михаил Развожаев.

"В Севастополе увидеть экспозицию "Поезда Победы" можно будет 14 и 15 марта, она будет работать с 10 до 19 часов. Проход по билетам, получить которые можно бесплатно на сайте поездпобеды.рф. Регистрация откроется за сутки до прибытия поезда"

- Михаил Развожаев

Он передал, что "Поезд Победы" разъезжает по городам России и Беларуси уже более 4 лет. За это время он побывал в 225 населенных пунктах и проехал свыше 200 тыс км.

Напомним, что с начала года интерактивная выставка "Поезд Победы", посвященная Великой Отечественной войне, побывала в Абхазии, Ингушетии, Чечне, Дагестане и других российских регионах.

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