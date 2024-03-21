Армения и США обсудили экономическое сотрудничество

Глава Минэкономики Армении пообщался с послом США. Центральной темой встречи стали вопросы экономического взаимодействия двух стран.

В пятницу, 22 марта, в Ереване состоялась встреча главы Минэкономики Армении Геворга Папояна и посла Соединенных Штатов в стране Кристины Куин. Об этом сказано в сообщении армянского министерства.

В ходе переговоров Папоян рассказал американскому дипломату о приоритетах армянского правительства в развитии экономики. В этой связи он отметил важность диверсификации экономики и углубления взаимодействия с США.

Стороны также подвели итоги прошедшего в этом месяце заседания совместной армяно-американской рабочей группы по торговле и инвестициям (TIFA).

Кроме того, обсуждалась возможность запуска в 2024 году в республике программы "Обмен опытом конкурентоспособности США" (ACE).