Премьер Армении и председатель Евросовета обсудили вопросы сотрудничества

В четверг, 21 марта, прошла встреча премьер-министра Армении и председателя Евросовета. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.
Переговоры Никола Пашиняна и Шарля Мишеля состоялись на полях Саммита по ядерной энергетике в Брюсселе.
Центральными темами встречи стали сотрудничество Армении с Евросоюзом, а также урегулирование между Арменией и Азербайджаном.
"Подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана"
– пресс-служба правительства
Там также напомнили, что именно включают в себя эти договоренности.
"Согласно этим договоренностям Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, делимитация границы между странами будет осуществляться на основе Алма-Атинской декларации, открытие региональных инфраструктур будет происходить под суверенитетом и юрисдикцией стран на основе принципов взаимности и равенства"
– правительство республики
Кроме того, в ходе встречи Пашинян в очередной раз заявил о приверженности армянского руководства упомянутым договоренностям и представил проект "Перекресток мира".