Премьер Армении и председатель Евросовета обсудили вопросы сотрудничества

Глава армянского правительства провел встречу в Брюсселе с председателем Евросовета. Стороны поговорили о вопросах взаимодействия, а также об урегулировании между Ереваном и Баку.

В четверг, 21 марта, прошла встреча премьер-министра Армении и председателя Евросовета. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Переговоры Никола Пашиняна и Шарля Мишеля состоялись на полях Саммита по ядерной энергетике в Брюсселе.

Центральными темами встречи стали сотрудничество Армении с Евросоюзом, а также урегулирование между Арменией и Азербайджаном.

"Подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в результате состоявшихся 14 мая и 15 июля 2023 года в Брюсселе трехсторонних встреч председателя Евросовета, премьер-министра Армении и президента Азербайджана"

– пресс-служба правительства

Там также напомнили, что именно включают в себя эти договоренности.

"Согласно этим договоренностям Армения и Азербайджан взаимно признают территориальную целостность друг друга на основании Алма-Атинской декларации 1991 года, делимитация границы между странами будет осуществляться на основе Алма-Атинской декларации, открытие региональных инфраструктур будет происходить под суверенитетом и юрисдикцией стран на основе принципов взаимности и равенства"

– правительство республики

Кроме того, в ходе встречи Пашинян в очередной раз заявил о приверженности армянского руководства упомянутым договоренностям и представил проект "Перекресток мира".