Парламент Армении большинством голосов утвердил статус миссии ЕС

Парламент Армении на своем сегодняшнем заседании большинством голосов ратифицировал проект соглашения о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном в стране – "за" проголосовали 57 парламентариев, 26 человек воздержались.

Парламент Армении сегодня на своем заседании ратифицировал проект соглашения между Арменией и Евросоюзом о статусе наблюдательной гражданской миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Далось это официальное подтверждение армянским парламентариям непросто - решение было принято 57 голосами "за", 26 депутатов от оппозиционной фракции "Армения" воздержались, а фракция "Честь имею" в голосовании не участвовала вовсе, передает Sputnik Армения.

Документ по сути уравнивает наблюдателей с дипломатами – у них будет правовой иммунитет, они и их служебное имущество не будут подлежать досмотру, а здания, в которых расположена миссия, будут пользоваться статусом неприкосновенности, как и вся корреспонденция и архивы миссии.

Напомним, миссия наблюдателей ЕС работала в Армении с октября 2022 года временно и обрела официальный статус лишь 20 февраля 2023 года решением Европейского Совета, сейчас ее состав насчитывает 209 человек вместо прежних 138.