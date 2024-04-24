Вестник Кавказа

Архыз нарастил турпоток в зимний период на 10%

Архыз нарастил турпоток в зимний период на 10%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Всесезонный курорт "Архыз" в зимний период увеличил количество туристов на 10%. Всего во время горнолыжного сезона курорт посетило 720 тыс человек.

Туристический поток на горнолыжный курорт "Архыз" увеличился на 10% в течение нынешнего зимнего сезона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Отмечается, что всего туристический объект посетили порядка 720 тыс гостей.

Уточняется, что сезон катаний стартовал в конце ноября и закончился в начале мая.

Больше всего гостей приезжало сюда для того, чтобы покататься на лыжах и сноубордах - 83%. Остальные 17% пользовались прогулочными подъемами и прочими услугами курорта.

Летний период на курорте начался в конце апреля. За этот период администрация "Архыза" намерена принят порядка 400 тыс путешественников.

Отмечается, что до конца года курорт ждет свыше 1 млн гостей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1015 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Канатка с приключениями появится на «Архызе»

Канатка с приключениями появится на «Архызе»

Курорт «Архыз» прирастет двумя туристическим  деревнями

Курорт «Архыз» прирастет двумя туристическим  деревнями

Аэропорт в КЧР построят за 25 млрд рублей

Аэропорт в КЧР построят за 25 млрд рублей

Глэмпинг в Архызе вошел в число лучших глэмпингов России

Глэмпинг в Архызе вошел в число лучших глэмпингов России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы