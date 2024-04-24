Архыз нарастил турпоток в зимний период на 10%

Всесезонный курорт "Архыз" в зимний период увеличил количество туристов на 10%. Всего во время горнолыжного сезона курорт посетило 720 тыс человек.

Туристический поток на горнолыжный курорт "Архыз" увеличился на 10% в течение нынешнего зимнего сезона. Информацию об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Отмечается, что всего туристический объект посетили порядка 720 тыс гостей.

Уточняется, что сезон катаний стартовал в конце ноября и закончился в начале мая.

Больше всего гостей приезжало сюда для того, чтобы покататься на лыжах и сноубордах - 83%. Остальные 17% пользовались прогулочными подъемами и прочими услугами курорта.

Летний период на курорте начался в конце апреля. За этот период администрация "Архыза" намерена принят порядка 400 тыс путешественников.

Отмечается, что до конца года курорт ждет свыше 1 млн гостей.