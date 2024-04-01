Канатка с приключениями появится на «Архызе»

Канатную дорогу с приключениями запустят на курорте «Архыз». Курортный сезон стартует 12 июня.

Лето на курорте «Архыз» обещает стать еще более захватывающим благодаря запуску новой канатной дороги «Орбита» и высокогорного парка приключений. Эти инновационные развлечения позволят посетителям окунуться в мир увлекательных приключений и незабываемых впечатлений.

«Этим летом запускаем новую дорогу „Орбита“, вместе с ней парк приключений на высоте 3 030 метров с высокогорными качелями и виа ферратой»

– гендиректор курорта ⁠"Архыз" Роман Киранчук.

Новая канатная дорога «Орбита»

Канатная дорога «Орбита» станет настоящим открытием для любителей активного отдыха и красивых пейзажей. Поднимаясь на высоту, гости смогут насладиться великолепными видами гор, лугов и лесов «Архыза». Это отличное место для тех, кто хочет ощутить настоящую свободу и полетать над ущельями, наслаждаясь великолепными пейзажами.

Высокогорный парк приключений

Для любителей активного отдыха и азарта высокогорный парк приключений станет настоящим испытанием. Здесь каждый найдет что-то по душе: от катания на скалодроме и велосипедных прогулок по горным тропам до преодоления веревочных препятствий и спусков на тюбингах.

Почему стоит посетить курорт «Архыз» летом?

Летом на курорте «Архыз» можно не только насладиться красотами гор, но и окунуться в мир увлекательных приключений. Новая канатная дорога «Орбита» и высокогорный парк приключений предлагают уникальную возможность совместить активный отдых с красивейшими видами природы, отмечает пресс-служба курорта.