Канатная дорога в Кисловодске закроется 8 апреля

С 8 по 30 апреля в курортном парке города Кисловодск не будет работать канатная дорога. В этот период на канатке будут проводиться технические работы.

Канатная дорога в парке "Кисловодский" вскоре закроется, чтобы обновленной открыться для туристов и жителей Кисловодска к майским праздникам.

"Работа канатной дороги Национального парка "Кисловодский" будет приостановлена с 8 по 30 апреля в связи с проведением регламентных работ‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌"

– телеграм-канал парка

Подвесная дорога соединяет Средний и Горный парки курорты, за 8 минут преодолевается расстояние в 1,5 км. Канатная дорога в Кисловодске - одна из самых длинных на Северном Кавказе.

Режим работы канатной дороги в Кисловодске в 2024 году прежний - по понедельникам канатка не работает, в остальные дни часы работы с 10.00 до 18.00, при этом последний подъем осуществляется в 17.30, последний спуск - в 17.00. Вагончики ходят каждые 10 минут, кроме обеденного перерыва - 13.00-14.00. Сколько стоит в 2024 году прокатиться на канатной дороге в парке Кисловодска? Билет для взрослых стоит 300 рублей, для детей 5-10 лет - 200 рублей.

Напомним, в 2024 году на Первомай россияне отдыхают с 28 апреля по 1 мая, затем после нескольких рабочих дней выходными будут 9-12 мая.