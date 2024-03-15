Россияне выбирают Кисловодск на майские праздники

Кисловодск оказался одним из лидеров в списке городов, которые россияне выбирают для отдыха в майские праздники.

Кисловодск – один из тех городов, который привлекает туристов своей красотой и уникальным климатом в любое время года. А вот на майские праздники он стал просто находкой для тех, кто хочет комфортно отдохнуть по доступной цене. Стоимость аренды квартиры за сутки в этот период составляет всего 4,1 тыс рублей, что делает его одним из лидеров по экономичной аренде жилья.

«В Кисловодске на майские праздники минимальная после Калининграда стоимость посуточной аренды жилья в сравнении с другими городами России. Отдыхать в Кисловодске полезно для здоровья, интересно и вполне доступно»

– глава курорта Евгений Моисеев.

Преимущества аренды жилья в Кисловодске на майские праздники

Почему же именно Кисловодск оказался в списке востребованных курортов?

Во-первых, здесь можно найти разнообразные варианты жилья – от уютных квартир до роскошных апартаментов.

Во-вторых, город насыщен красивыми парками, минеральными источниками и интересными местами для посещения. А, в-третьих, цены на аренду здесь приятно удивляют и делают отдых доступным для широкого круга туристов.

Популярность других городов для аренды на майские праздники

Кроме Кисловодска, россияне также часто выбирают для аренды жилья на майские праздники такие города, как Сочи и Калининград. Сочи привлекает своим мягким климатом, морем и развитой инфраструктурой, а Калининград – своей историей, достопримечательностями и балтийским побережьем.