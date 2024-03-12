Вестник Кавказа

Кисловодск обзаведется пятизвездочным санаторием

Каскадная лестница в Кисловодске
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске планируют открыть пятизвездочный санаторий. Он вместит в себя 500 отдыхающих, для которых предусмотрят бассейны, хамам, сауны и многое другое.

Администрация Кисловодска сообщила о планах открыть в городе пятизвездочный санаторий площадью 13 тыс кв м. Он сможет вместить в себя 500 отдыхающих.

Как отметили в пресс-службе мэрии, будет построен медицинский комплекс, где люди смогут отдохнуть, оздоровиться и подлечиться. Для них также предусмотрены услуги гинекологов и урологов, физиотерапия, ванны, кабинеты инновационных технологий и массажа.

Помимо этого, посетители смогут воспользоваться бюветом с полезной водой, спа-центром, бассейном, хамамом, саунами, бильярдами. При этом власти города не раскрыли стоимость путевки.

Там же добавили, что аналогичные здравницы есть в Ессентуках и Железноводске. На санаторий в Кисловодске планируется потратить порядка 4 млрд рублей.

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